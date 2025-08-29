Die Deichstraße in Neuwied zählt zu den Straßen, die erneuert werden sollen. Dabei soll die Straße genau hinter der Deichmauer nicht nur optisch ansprechender, sondern auch grüner werden.

Neuer, grüner und attraktiver: So soll die Deichstraße im Anschluss an ihre Sanierung aussehen, doch was vor Kurzem im Planungsausschuss abgesegnet wurde, birgt auch ein paar Tücken. Denn auf der einen Seite monieren einige Anwohner das Fällen der Bestandsbäume, auf der anderen Seite wird Kritik zur Verringerung der Parkflächen laut.

Nach Sanierung noch 42 Parkplätze

Fakt ist, im Zuge der Umgestaltung wird die Anzahl der Parkplätze reduziert. Bislang standen auf dem rheinseitigen Parkstreifen rund 70 Stellplätze zur Verfügung. Hinzu kamen zwei Plätze für behinderte Menschen. Stadtseitig wurden 35 Stellplätze angeboten, doch wird sich diese Anzahl im Zuge der Sanierungsarbeiten auf etwa 42 Stellplätze reduzieren, was die Suche nach einem Parkplatz nahe der Innenstadt erschweren könnte.

Und der Nachteil des einen Aspekts begünstigt im Fall der Deichstraße einen anderen, denn die Parkflächen werden nicht grundlos reduziert, sondern zugunsten der Begrünung und der Umwelt. Denn durch das Reduzieren der Parkflächen zieht mehr Grün in die Deichstraße ein.

Um letztlich ein stimmiges Gesamtbild zu erzielen, erhalten außerdem Fahrbahn, Gehwege und Parkstreifen in Anlehnung an die erneuerte Schlossstraße ein helleres Pflaster. Auch wird eine moderne LED-Beleuchtung installiert, die für Sicherheit und Atmosphäre sorgt.

Besonderes Augenmerk liegt aber auf den Plätzen an den Deichtoren und vor den Treppenaufgängen: Dort entstehen verkehrsberuhigte Bereiche, die zum Verweilen einladen und die Verbindung zwischen Innenstadt und Rhein stärken.

Verkehrsberuhigung p asst ins Gesamtkonzept

Das wiederum passt ins Gesamtkonzept: Mit dem neuen Schiffsanleger sollen künftig mehr Gäste direkt vom Fluss aus in die Innenstadt kommen – und auf ihrem Weg eine ansprechende Straße erleben. Die Erneuerung der Deichstraße ist außerdem im Zusammenhang mit der auf den Weg gebrachten Sanierung der Deichkrone zu sehen.