Kein „Glitzer-Frauenbuch“ Autorin Franziska Schutzbach liest in Puderbach Julia Hilgeroth-Buchner 09.02.2025, 15:00 Uhr

i Bei ihrer Lesung im „Alten Bahnhof“ in Puderbach stellte die Schweizer Soziologin Franziska Schutzbach im freien Erzählstil ihr neues Buch „Revolution der Verbundenheit – Wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert“ vor. Julia Hilgeroth-Buchner

Mehr Verbundenheit zwischen Frauen – das ist das Ziel des Buches der Schweizer Soziologin Franziska Schutzbach. Nun las sie im „Alten Bahnhof“ in Puderbach.

Als Franziska Schutzbach beschloss, ihrem viel beachteten Erstling „Die Erschöpfung der Frauen“ eine weitere Publikation folgen zu lassen, war die renommierte Schweizer Soziologin von einer ganz klaren Vision beseelt. Kein Sachbuch sollte es diesmal werden, sondern eine Huldigung an innige, aber durchaus auch kontroverse Frauenfreundschaften, an den weiblichen Mut zum Widerstand gegen das Patriarchat und nicht zuletzt an die lebenserhaltende ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen