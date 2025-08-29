Besonders zur Rushhour und bei Sperrungen der A3 steigt der Verkehr auf der Gierender Höhe extrem an. Dazu trägt auch die Ansiedlung von zwei weiteren Discountern bei. Wir haben uns umgehört, wie Anwohner und Betroffene die Situation bewerten.

„Eigentlich hat sich das Problem ja nur verlagert“, bringt es Peter Schmitt, Chef der gleichnamigen Lkw-Speditionsfirma in Oberhonnefeld-Gierend, auf den Punkt. „Bis die Umgehung in Rengsdorf fertiggestellt war, hat sich der Verkehr dort gestaut, und jetzt ist eben hier auf der Gierender Höhe der Brennpunkt.“ Besonders in der Rushhour – morgens und abends – bewegt sich der Verkehr nur äußerst schleppend. Nach der früheren Ansiedlung des Aldi-Marktes sind jetzt noch die Discounter Penny und Netto dazugekommen. Die RZ sprach mit Anwohnern und Betroffenen.

Discounter in der Nähe sind bequem – und sorgen für mehr Verkehr

„Der Verkehr zu den Stoßzeiten ist das eine“, sagt Anwohnerin Magdalena Grelewska, die seit drei Jahren hier mit ihrem Mann Gregor wohnt und im ambulanten Dienst in Hachenburg arbeitet. „Klar, die Geräusche haben vielleicht ein wenig zugenommen, aber das war schon vorher auf der Straßenseite bei offenem Fenster unerträglich. Unser Schlafzimmer liegt auf der anderen Seite. Der Verkehr stört uns eigentlich nicht. Das Ganze hat nun aber den Vorteil, dass ich als Anwohner sowohl den Penny als auch den Netto-Markt gut erreichen kann. Man geht über die Straße und ist schon da.“

i Ibrahim Tunkay rechnet mit mehr Gästen in seiner Pizzeria "Boxenstopp". Jörg Niebergall

„Wenn hier mehr Leute vorbeifahren, kann das doch nur gut für unser Restaurant sein“, sagt Ibrahim Tunkay, der seit 20 Jahren die Pizzeria „Boxenstopp“ betreibt und im benachbarten Willroth wohnt. „Dass der Verkehr immer mehr wird, hat sich bereits in den vergangenen Jahren gezeigt. Jetzt schaut eben auch mal der ein oder andere bei uns rein, der bis dahin kein Stammkunde war. Viel schlimmer war da schon die Zeit, wo die Straße gesperrt war und hier eine Baustelle war.“

i Martina Krupp von der Bäckerei Grund freut sich über mehr Gäste, moniert aber auch den Lärm und die Abgase. Jörg Niebergall

„Ich bin da fast schon geteilter Meinung“, sagt dagegen Martina Krupp, Mitarbeiterin der Bäckerei Grund nebenan. „Es gibt schon ein paar Gäste mehr, die jetzt hier anhalten und mal einen Kaffee trinken oder ein Teilchen essen“, sagt die Urbacherin. Aber dafür ist der Geräuschpegel doch höher geworden, gerade jetzt im Sommer, wenn die Tür nach draußen mal geöffnet ist. Andererseits fühlt sich so mancher, der bei uns draußen sitzt auch durch den Lärm der Fahrzeuge und die Abgase gestört. Das Hauptproblem ist aber nur zu den Stoßzeiten, am frühen Morgen und dann wieder Spätnachmittag.“

i Cornelia Klein arbeitet im kleinen Casino und beobachtet vor allem mehr Verkehr, wenn die A3 in der Nähe gesperrt ist. Jörg Niebergall

„Klar, der Einzelhandel freut sich“, sagt Cornelia Klein, die im kleinen Casino arbeitet und ein paar Hundert Meter weiter in Gierend wohnt, wo man von der aktuellen Situation dann nur wenig mitbekommt. „Das liegt meiner Meinung nach aber nicht an den Märkten, sondern eindeutig am Berufsverkehr, und das geht in beide Richtungen. Die Straße ist einfach überlastet. Extrem wird es, wenn wie zuletzt die A3 nach einem Unfall gesperrt ist, dann ist das hier heftig.“

„Dann ist hier die Hölle“, sagt Minevera Idizi, die bereits seit mehr als 20 Jahren hier wohnt. „Wenn die Autobahn, wie zuletzt am Montagmittag, geschlossen ist, geht hier gar nichts mehr. Aber auch sonst ist es heftig, man kann immer etwas mehr Zeit einrechnen, wenn man zu uns nach Hause fährt. Bezüglich des Lärms, das geht hier morgens sehr früh los und wiederholt sich dann am Nachmittag. Unsere Schlafzimmer gehen zur Straße hin, die Fenster haben keine Doppelverglasung, und öffnen geht schon gar nicht.“

i Für Peter Schmitt, Chef der gleichnamigen Lkw-Speditionsfirma in Oberhonnefeld-Gierend, hat sich das Problem von Rengsdorf auf die Gierender Höhe verlagert. Er sieht ein Problem auf der B256 und hat dazu Lösungsvorschläge. Jörg Niebergall

Für den Chef der anliegenden Lkw-Speditionsfirma, Peter Schmitt, ist die Problematik ganz anders gelagert. „Wir stehen mit unseren Fahrzeugen ganz oft im Stau und haben uns fast daran gewöhnt“, sagt Schmitt. „Das ist hier nicht anders. Wobei, wenn es sich hier staut, ist es fast noch einfacher für unsere Lkws sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Viel schwieriger ist es, wenn die Autos über die B256 rasen. Da würde eventuell ein Tempolimit helfen oder, ähnlich wie zwischen Bonefeld und Kurtscheid, eine intelligente Ampelanlage an der Ausfahrt von Oberhonnefeld. Was aber letztlich wirklich helfen würde, wäre eben die Umgehung.“