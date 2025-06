Nach einem Unfall war die Deichstraße in Neuwied am Samstag, 7. Juni. gegen 13 Uhr komplett gesperrt, weil ein Auto auf der Seite lag. Doch was war passiert?

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer am Samstag, 7. Juni, gegen 13 Uhr zu schnell durch die Neuwieder Deichstraße gefahren und daraufhin umgekippt. Warum der Mann aus Saffig im Kreis Mayen-Koblenz mit seinem VW Golf mit Neuwieder Kennzeichen die Deichstraße am Rhein als Fluchtweg vor den Gesetzeshütern benutzt hat, dürfte auf mangelnde Ortskenntnis in der Innenstadt zurückzuführen sein. Denn dort gibt es eine Baustelle am Ende in der Schlossstraße.

i Als der Golf wieder stand, wurde er abgeschleppt. Jörg Niebergall

Bei der Beschleunigung nach der ersten Kurve in Höhe unterhalb des Pegelturms hatte der Mann sich anscheinend mit der Geschwindigkeit verschätzt und kippte auf die linke Seite. Die schnell alarmierte Feuerwehr war wenig später zur Stelle, drehte den Golf in die Waagerechte und befreite den leicht verletzten Fahrer. Um den kümmerten sich Rettungsdienst und Polizei. Die Deichstraße, eine Einbahnstraße, war während der Bergung für den Verkehr komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.