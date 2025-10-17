Seit 20 Jahren ist der Obergermanisch-Raetische Limes Teil des Unesco-Welterbes. Eine Sonderausstellung in der Stadtgalerie Mennonitenkirche dreht sich um die historische römische Grenze, die auch durch Neuwied verlief.
„Der Limes – eine Grenze, die verbindet“: Darum dreht sich eine neue Ausstellung in der Neuwieder Stadtgalerie Mennonitenkirche zum 20-jährigen Bestehen des Unesco-Welterbes, die am Donnerstag eröffnet wurde. Der städtische Beigeordnete Ralf Seemann hatte die Besucher begrüßt, Lennart Niehues (stellvertretender Außenstellenleiter der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz) ein Grußwort gesprochen und Jennifer Schamper ...