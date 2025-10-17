Schau in Neuwied eröffnet Ausstellung in der Stadtgalerie spürt dem Limes nach Jörg Niebergall 17.10.2025, 16:00 Uhr

i Bei der Ausstellungseröffnung dabei waren (von links) Sabine Meinen (Leiterin der Stadtgalerie), Beigeordneter Ralf Seemann, Jennifer Schamper (Limeskoordinatorin für Rheinland-Pfalz), der Neuwieder „Römer" Conrad Lunar, der am 18. Oktober und 8. November vor Ort ist, Lennart Niehues von der GDKE sowie Musikerin Rosie Wang. Jörg Niebergall

Seit 20 Jahren ist der Obergermanisch-Raetische Limes Teil des Unesco-Welterbes. Eine Sonderausstellung in der Stadtgalerie Mennonitenkirche dreht sich um die historische römische Grenze, die auch durch Neuwied verlief.

„Der Limes – eine Grenze, die verbindet“: Darum dreht sich eine neue Ausstellung in der Neuwieder Stadtgalerie Mennonitenkirche zum 20-jährigen Bestehen des Unesco-Welterbes, die am Donnerstag eröffnet wurde. Der städtische Beigeordnete Ralf Seemann hatte die Besucher begrüßt, Lennart Niehues (stellvertretender Außenstellenleiter der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz) ein Grußwort gesprochen und Jennifer Schamper ...







