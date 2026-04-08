Nach Lkw-Brand auf der A3
Ausgebranntes Fahrzeug bleibt vorerst bei Epgert stehen
Aufwendige Löscharbeiten am Dienstagnachmittag auf der A3: Der ausgebrannte Lkw samt Auflieger kann noch nicht geborgen werden.
Aufwendige Löscharbeiten am Dienstagnachmittag auf der A3: Der ausgebrannte Lkw samt Auflieger kann noch nicht geborgen werden.
Feuerwehr Verbandsgemeinde Asbach

Die Bergung des ausgebrannten Lkws auf der A3 bei Neustadt und Epgert wird noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Der Erdgasbetrieb des Fahrzeuges stellt eine Gefahrenquelle dar.

Lesezeit 1 Minute
Der am Dienstagnachmittag vollständig ausgebrannte Sattelauflieger befindet sich laut Polizei noch immer am Ort des Brandgeschehens auf der A3, nahe der Ortschaften Neustadt und Epgert bei Kilometer 54 in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine Bergung ist derzeit nicht möglich, da es sich um eine Zugmaschine mit Erdgasantrieb handelt, deren Tanks noch fast vollständig gefüllt sind und Erdgas aus dem Überdruckventil entweicht, heißt es am ...

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