Ortsvorschau Ausblick: Das planen Steimel, Döttesfeld und Oberdreis 28.01.2025, 12:00 Uhr

i Auch 2025 wird es unter anderem in Oberdreis wieder ein Young- und Oldtimertreffen geben. Jörg Niebergall

Kinderspielplätze, Treffen für Autoliebhaber und gleich zwei Tierfriedhöfe stehen bei den Gemeinden Steimel, Döttesfeld und Oberdreis im Fokus der Planungen. Die Ortsbürgermeister geben Einblicke, wie es um die verschiedenen Themen steht.

In den Ortsgemeinden Steimel und Döttesfeld (Verbandsgemeinde Puderbach) stehen 2025 unter anderem Erweiterungen von Friedhöfen an: Beide Orte wollen letzte Ruheplätze für geliebte Haustiere schaffen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Jugendförderung: Oberdreis will sich der Instandhaltung der Spielplätze annehmen und Döttesfeld ein Jugendhaus fertigstellen.

