Beim Ausbildungsbiwak der Reservistenkameradschaft Dreisbacher Land geht es darum, wie man im Feld überleben kann und welche praktischen Kenntnisse dabei helfen können – etwa die Wasseraufbereitung und Umgang mit dem Kompass.

Wie kann man verschmutztes Wasser wieder trinkbar machen? Wir kann man in der freien Natur eine Trage herstellen? Wie kann man sich mit einfachen Hilfsmitteln im Gelände orientieren? Die Reservistenkameradschaft Dreisbacher Land (örtliche beziehungsweise regionale Gliederung des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr) war den Fragen nicht nur auf den Grund gegangen, sie zeigte den interessierten Besuchern – aktive oder ehemalige Kameraden, aber auch zivilen Personen – im Rahmen ihres jährlichen Ausbildungsbiwaks auf dem Gelände rund den Sportplatz in Rodenbach (bei Steimel) auch praktische Antworten auf. Der Verfügungsraum war für spannende Ausbildungsfragen hergerichtet.

Überleben im Feld

Rund 40 Zivilisten, ehrenamtliche Mitglieder des THW, aber eben auch die Reservisten selbst waren gekommen, um sich mit dem Schwerpunkt „Überleben im Feld“ zu beschäftigen. Neben der Wasseraufbereitung und dem Herstellen einer Trage waren Zeltaufbau, der Umgang mit Karte und Kompass sowie der Geländesandkasten interessante Themen, die bearbeitet wurden.

Frank Becker und Werner Schmitz durften sich als langjährige Mitglieder (40 Jahre) der Reservisten über eine besondere Ehrung durch Stabsfeldwebel D. R. Klaus Grollius und Hauptfeldwebel Alexander Koch freuen. Der Vorsitzende des Bundes deutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, verlieh darüber hinaus das Ehrenzeichen für Einsatzveteranen an Paul Kutter, Manuel Velten, Pascal Guyenon, Peter John, Frank Becker und Dirk Friese.

i Zahlreiche Reservisten fanden sich in Rodenbach ein, einige wurden geehrt. Jörg Niebergall

Auch der gesellige Teil kam an den drei Tagen nicht zu kurz. Im Rahmen des „gemütlichen“ Teils des Biwaks wurden neben leckerem Grillgut kühle Getränke gereicht. Beim gesprächsreichen Abend wurden jede Menge Erfahrungen und Erinnerungen ausgetauscht, Small Talk rundete die gelungene Outdoor-Veranstaltung ab. Ziel des Biwaks war es aber auch, ein besseres Verständnis für den Beruf des Soldaten zu schaffen.