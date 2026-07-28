Kritik aus dem Kreis Neuwied
Ausbaubeiträge: Was sagt der Bund der Steuerzahler? 
René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz
René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz
René Quante/BdSt Rheinland-Pfalz. BdSt Rheinland-Pfalz

Eigentümer in Rheinland-Pfalz haben Angst davor, dass Straßen vor ihrer Haustür ausgebaut werden, denn sie müssen es über die wiederkehrenden Beiträge bezahlen. In anderen Ländern wird das über Steuern finanziert. Was sagt der Bund der Steuerzahler?

Lesezeit 2 Minuten
Nur Rheinland-Pfalz erhebt noch verpflichtend Straßenausbaubeiträge und geht dabei mit den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen (WKB) einen Sonderweg. Ausschließlich Eigentümer werden zur Kasse gebeten. Und das zum Teil mit hohen vier- oder gar fünfstelligen Beträgen.
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