Verbesserte Kreisfinanzen Aus „schwarzer Null“ macht Neuwied ein Millionenplus 15.11.2025, 06:00 Uhr

i Die Neuwieder Kreisverwaltung hat den Nachtragsetat 2025 vorgelegt. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Landrat sind der Branchenmix und die Robustheit der Unternehmen im Kreis Neuwied im Hinblick auf die schwächelnde Konjunktur – neben Mehrzahlungen vom Land – die Gründe dafür, dass die Kreisfinanzen nicht wieder ins Bodenlose fallen.

Das Haushaltsjahr 2024 hatte wieder dunkle Wolken über dem Kreis Neuwied aufziehen lassen. Denn nach etlichen Jahren mit Millionenüberschüssen prangte vor einem Jahr mit 4,3 Millionen Euro wieder ein sattes Defizit unter dem Strich. Gedämpft blieben sodann auch die Erwartungen an das laufende Haushaltsjahr, für das Kämmerer Florian Hoffstadt nur einen Mini-Überschuss von 29.







