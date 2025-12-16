Schandfleck in Oberbieber Aus Luxuswohnungen im Hotel Wingertsberg wird nichts Jörg Niebergall 16.12.2025, 15:00 Uhr

i Das ehemalige Hotel Waldhaus Wingertsberg in Oberbieber ist mittlerweile fast schon ein Lost Place. Wie es mit dem Schandfleck weitergeht, ist offen. Jörg Niebergall

Die Geschichte des Waldhauses Wingertsberg in Oberbieber begann 1912, seit fast 17 Jahren steht es leer – und das ändert sich wohl erst mal nicht. Der geplante „exklusive Wohnraum“ bleibt eine Idee, die Natur erobert sich das Gebäude zurück.

Ein Durchbruch sieht anders aus: Das Hotel Wingertsberg in Oberbieber bleibt offensichtlich auch in näherer Zukunft ein Schandfleck. „Nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung teilen wir mit, dass dieses Objekt bei uns nicht mehr infrage kommt“, teilt die Firma Zenz Massivbauhaus aus Cochem auf unsere Anfrage mit, wann es denn nun endlich weitergeht mit dem Abriss des ehemaligen Hotels und dem geplanten Neubau.







Artikel teilen

Artikel teilen