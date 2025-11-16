Aus Liebe zur „Ente“: Leubsdorfer zeichnet Comic-Heft

Hanno Kalkofen aus Leubsdorf ist seit Jahren leidenschaftlicher Fahrer einer „Ente“. Dem Automodell Citroën 2CV hat er nun seinen ersten selbstgezeichneten Comic gewidmet. Inspiriert wurde der Oldtimerliebhaber von den Geschichten der Asterix-Reihe.
Das Automodell Citroën 2CV ist für Hanno Kalkofen aus Leubsdorf mehr als nur ein Fahrzeug. Im Alter von 24 Jahren war bei ihm der Funke übergesprungen, als er zum ersten Mal die „Ente“ seiner Mutter fahren durfte. Am liebsten hätte er den Wagen gar nicht mehr zurückgegeben.