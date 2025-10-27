Neue Eigentümer für Gasthof Aus Hotel „Zur Post“ wird „Egge & Felder“ in Windhagen 27.10.2025, 10:03 Uhr

i Im bisherigen Hotel "Zur Post" in Windhagen wid im Dezember die Wiedereröffnung gefeiert. Der Gasthof heißt unter den neuen Eigentümern dann "Egge & Felder – Landhaus". Daniel Dresen

Seit Ende Mai empfängt das Hotel „Zur Post“ in Windhagen keine Restaurantgäste mehr. Nachdem der Gasthof den Besitzer gewechselt hatte, soll im Laufe des Dezembers unter dem neuen Namen „Egge & Felder – Landhaus“ die Wiedereröffnung gefeiert werden.

Im Dorfkern von Windhagen tut sich etwas: Nachdem Ende Mai das Restaurant im Hotel „Zur Post“ geschlossen hatte und nur noch der Hotelbetrieb aufrechterhalten wurde, sind nun die Handwerker für Renovierungsarbeiten angerückt. Sie entfernen unter anderem die alte Decke und den Fußboden im Gastraum.







