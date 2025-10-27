Seit Ende Mai empfängt das Hotel „Zur Post“ in Windhagen keine Restaurantgäste mehr. Nachdem der Gasthof den Besitzer gewechselt hatte, soll im Laufe des Dezembers unter dem neuen Namen „Egge & Felder – Landhaus“ die Wiedereröffnung gefeiert werden.
Im Dorfkern von Windhagen tut sich etwas: Nachdem Ende Mai das Restaurant im Hotel „Zur Post“ geschlossen hatte und nur noch der Hotelbetrieb aufrechterhalten wurde, sind nun die Handwerker für Renovierungsarbeiten angerückt. Sie entfernen unter anderem die alte Decke und den Fußboden im Gastraum.