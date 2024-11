Stadtrat beschließt Bebauungsplan für neue Zufahrt in die Innenstadt Aus für die La-Porte-Unterführung: Neuwied soll eine neue Stadtzufahrt bekommen 19.10.2024, 05:30 Uhr

i Die La-Porte-Unterführung ist ein beliebter Weg, um von der B42 in Richtung Raiffeisenbrücke zu fahren. Nun soll sie durch eine neue Zufahrt zur Innenstadt ersetzt werden. Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall/Archiv. Jörg Niebergall/Archiv

Viele Wege führen nach Neuwied - zum Beispiel von der B42 durch die Unterführung am Autohaus La Porte in Richtung Raiffeisenbrücke. Doch die Unterführung soll es in Zukunft nicht mehr geben. Neuwied plant eine neue Zufahrt zur Innenstadt.

Wer von Irlich in die Neuwieder Innenstadt und in Richtung Raiffeisenbrücke fährt, nutzt dazu heute oft die sogenannte La-Porte-Unterführung. Das könnte sich in Zukunft ändern. Die Unterführung ist sanierungsbedürftig und soll geschlossen werden. Als Ersatz soll eine neue Zufahrt von der B42 in die Langendorfer Straße dienen, die noch gebaut werden muss.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen