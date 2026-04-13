Pfandkredithaus Dierdorf Aus der Einzelgarage zur beheizten Halle für Luxusautos Maja Wagener 13.04.2026, 12:00 Uhr

i Für das Projekt Großgarage hat Geschäftsführer Thomas Wittlich ein Fotobuch erstellt. Maja Wagener

Ob Porsche, Lamborghini oder Luxusjacht: Für Thomas Wittlich, Geschäftsführer im Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf, gehört das zum Tagesgeschäft. Die Schätze seiner Kunden stehen heute in einer beheizbaren Großgarage – ein Projekt mit Hindernissen.

„Kein Zutritt!“: In das Innere des Gebäudes dürfe nur ein sehr eingeschränkter Personenkreis, betont Thomas Wittlich und zeigt auf die große, unauffällig hellgraue Halle aus Metall auf dem Firmengelände des Kfz-Pfandkredithauses Wittlich in Dierdorf. Darin stünden die Fahrzeuge ihrer Kunden, die diese als Pfand für Bargeld hinterlegt hätten, erzählt der Geschäftsführer weiter, sicher, trocken und beheizt.







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