Pfandkredithaus Dierdorf
Aus der Einzelgarage zur beheizten Halle für Luxusautos
Für das Projekt Großgarage hat Geschäftsführer Thomas Wittlich ein Fotobuch erstellt.
Für das Projekt Großgarage hat Geschäftsführer Thomas Wittlich ein Fotobuch erstellt.
Maja Wagener

Ob Porsche, Lamborghini oder Luxusjacht: Für Thomas Wittlich, Geschäftsführer im Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf, gehört das zum Tagesgeschäft. Die Schätze seiner Kunden stehen heute in einer beheizbaren Großgarage – ein Projekt mit Hindernissen.

Lesezeit 3 Minuten
„Kein Zutritt!“: In das Innere des Gebäudes dürfe nur ein sehr eingeschränkter Personenkreis, betont Thomas Wittlich und zeigt auf die große, unauffällig hellgraue Halle aus Metall auf dem Firmengelände des Kfz-Pfandkredithauses Wittlich in Dierdorf. Darin stünden die Fahrzeuge ihrer Kunden, die diese als Pfand für Bargeld hinterlegt hätten, erzählt der Geschäftsführer weiter, sicher, trocken und beheizt.

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