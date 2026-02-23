Schafböcke versteigert Auktion in Oberbieber: Teuerster Bock kostete 4500 Euro Ralf Grün 23.02.2026, 16:25 Uhr

i Bock-Auktion in Oberbieber Jörg Niebergall

Die Schafbock-Auktion am Wochenende in Oberbieber hat nicht nur zahlreiche Besucher angelockt. Beim Ereignis tauchten auch potenzielle Käufer auf, die ihrer Zucht „frisches Blut“ zukommen lassen wollten. Wir schauen darauf, wie es gelaufen ist.

Wahre Prachtexemplare von Schafböcken verschiedener Rassen sind am Samstag auf der Reitanlage Flohr in Oberbieber von Experten begutachtet und versteigert worden. Jetzt hat unsere Zeitung mit Werner Neumann, Mitinitiator der Auktion und Vorsitzender des Landesverbandes der Schaf- und Ziegenhalter und Züchter in Rheinland-Pfalz, eine Bilanz gezogen, mit der er sich „recht zufrieden“ zeigte.







Artikel teilen

Artikel teilen