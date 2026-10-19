Guten Morgen, Kreis Neuwied
Auge in Auge mit dem Ungeheuer
Die Nosferatuspinne (Kräuseljagdspinne) kommt immer häufiger auch in unserer Region vor. (Archivfoto)
Die Nosferatuspinne (Kräuseljagdspinne) kommt immer häufiger auch in unserer Region vor. (Archivfoto)
Archiv Birgit Piehler. Birgit Piehler

Es gibt eine Spinne in Deutschland, die selbst unserer Autorin einen Schauder über den Rücken jagt: die Nosferatuspinne. Doch kürzlich kam es zu einer direkten Begegnung ...

Lesezeit 1 Minute
Sie ist selbst mir ein bisschen zu groß, und dabei mag ich Spinnen grundsätzlich gern. Zitterspinnen teilen mit uns den Haushalt, eine Wespenspinne in unserem Garten hat mich kürzlich an dieser Stelle zu einem Begeisterungsausbruch animiert. Aber eine Nosferatuspinne jagt auch mir die Gänsehaut über den Rücken.
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