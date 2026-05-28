Aperölchen trinken in Neuwied
Auftakt der Schlemmertreff-Reihe war ein voller Erfolg
Im Laufe des Nachmittags wurde es auch auf dem Neuwieder Marktplatz immer voller und voller.
Im Laufe des Nachmittags wurde es auch auf dem Neuwieder Marktplatz immer voller und voller.
Jörg Niebergall

Ein Aperol zum Warmwerden und ein Flammkuchen dazu: In Neuwied feiert der diesjährige Schlemmertreff Premiere. Das Motto war diesmal „Frühling & Leichtigkeit“.

Lesezeit 1 Minute
Der Auftakt zum ersten von fünf Schlemmertreffs auf dem neugestalteten Marktplatz in der Neuwieder Innenstadt war schon einmal vielversprechend. Mit „Frühling & Leichtigkeit“ hatten sich die Macherinnen vom Amt für Stadtmarketing, Melina Manns und Fabienne Mies, auch gleich das passende Thema für die diesjährige Premierenveranstaltung ausgesucht.

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