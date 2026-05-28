Aperölchen trinken in Neuwied Auftakt der Schlemmertreff-Reihe war ein voller Erfolg Jörg Niebergall 28.05.2026, 19:00 Uhr

i Im Laufe des Nachmittags wurde es auch auf dem Neuwieder Marktplatz immer voller und voller. Jörg Niebergall

Ein Aperol zum Warmwerden und ein Flammkuchen dazu: In Neuwied feiert der diesjährige Schlemmertreff Premiere. Das Motto war diesmal „Frühling & Leichtigkeit“.

Der Auftakt zum ersten von fünf Schlemmertreffs auf dem neugestalteten Marktplatz in der Neuwieder Innenstadt war schon einmal vielversprechend. Mit „Frühling & Leichtigkeit“ hatten sich die Macherinnen vom Amt für Stadtmarketing, Melina Manns und Fabienne Mies, auch gleich das passende Thema für die diesjährige Premierenveranstaltung ausgesucht.







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