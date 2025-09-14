Die Interkulturellen Wochen im Kreis Neuwied sind am Samstag offiziell in Puderbach eröffnet worden. Beim „Fest für alle – Vielfalt verbindet“ gab es an zahlreichen Stationen ein unterhaltsames Programm.

Am Anfang war es nur eine Idee, dann gab es erste Gespräche, eine Arbeitsgruppe wurde gegründet – und das Ergebnis, ein rundum gelungenes Familienfest am Puderbacher Bahnhof, konnte sich sehen lassen. Ein Fest der Vielfalt, genauso wie es sich die Puderbacher Ideengeberin Isabelle Klein vorgestellt hatte.

Viele Akteure machten mit. Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Jugendpflege, Kitas aus Puderbach, Dernbach und Dürrholz, das HTZ der VG, die Förderschule Raubach, die Sozialberatung und psychosoziale Beratung Altenkirchen (SOBERA), die Hip-Hop-Weltmeisterinnen Miah Bein und Maggie Dückmannm, das Diakonische Werk, der Migrationsbeirat des Kreises, die Puderbacher Feuerwehr und viele weitere Gruppierungen, Vereine und ehrenamtliche Helfer stellten sich in den Dienst der guten Sache.

i Manche waren auf der Suche nach gutem Lesestoff. Jörg Niebergall

Große und kleine Besucher hatten gleichermaßen ihren Spaß. Mitmachaktionen, Workshops, Infostände, aber auch ein breit gefächertes kulinarisches Angebot lockten zahlreiche Gäste an. Wer sich künstlerisch betätigen wollte, wurde ebenso angesprochen wie Leseratten, die zukünftige Feuerwehrfrau beziehungsweise der Feuerwehrmann oder vielleicht der Hip-Hop-Weltmeister von morgen oder übermorgen.

Jedes Alter, jedes Geschlecht, jede Herkunft

„Das Fest für alle war die Möglichkeit, gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und vielem mehr“, zogen Isabelle Klein, VG-Bürgermeister Volker Mendel und all die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen schon während der Veranstaltung ein erstes Fazit. So hatten es sich die Initiatoren auch vorgestellt. „Hier konnte jede und jeder teilnehmen und das Miteinander aktiv mitgestalten.“

i Die Macher am Mitmachstand der jungen Künstlerinnen. Jörg Niebergall

Das Familienfest in Puderbach war dann auch einer der Startschüsse für die interkulturellen Wochen, die Stadt und Kreis Neuwied in den nächsten Tagen mit einem breit gefächerten Angebot auf die Beine gestellt haben. Es ist stets ein Programm, das Menschen zusammenführt, Horizonte öffnet und zum Mitmachen einlädt. Vom Filmabend über Kochaktionen und Sprachcafés bis hin zu Konzerten, Ausstellungen und dem „Spaziergang der Religionen“ – die Bandbreite an Veranstaltungen ist groß.

Interkulturelle Wochen starten

Danach reiht sich ein bunter Mix an Begegnungen, Festen und Workshops aneinander: von „Französisch reloaded“ über internationale Kochabende und Frauenrunden bis hin zu kreativen Angeboten wie dem Ebru-Kunst-Workshop oder dem interkulturellen Brotbacken, aber auch gemeinsamen Reinigungsaktionen.

i Das Diakonische Werk hatte einen Infostand. Jörg Niebergall

Auch tiefere Einblicke und Begegnungen gehören zum Programm: Vorträge, Dialogaktionen in der Innenstadt, Sprachcafés und der gemeinsame „Spaziergang der Religionen“ zeigen, dass Respekt und Offenheit im Kreis Neuwied nicht nur Schlagworte sind, sondern gelebte Realität. Den würdigen Abschluss bildet traditionell der bundesweite „Tag der offenen Moschee“, an dem alle Neuwieder Moscheegemeinden ihre Türen öffnen und zum Gespräch bei Tee, Kaffee und Spezialitäten einladen.

i Der Migrationsbeirat des Kreises informierte über seine Arbeit. Jörg Niebergall

Hinter dem Programm stehen viele Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen und Institutionen, die gemeinsam ein starkes Signal setzen: Vielfalt verbindet. Das vollständige Programm mit allen Terminen und Details ist abrufbar unter www.neuwwied.de/ikw

i Der Sprung zur Feuerwehrfrau wurde leicht gemacht. Jörg Niebergall

„Die interkulturellen Wochen zeigen, wie lebendig und bereichernd Vielfalt in unserer Stadt und unserem Kreis ist. Sie machen deutlich, dass Integration nicht abstrakt, sondern ganz praktisch im Alltag gelebt wird – beim gemeinsamen Kochen, Musizieren, Diskutieren oder Feiern“, betonte Neuwieds Bürgermeister Peter Jung.

„Unser Landkreis lebt von Menschen, die sich einbringen und Brücken bauen. Vielfalt ist nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft. Gehen wir neugierig aufeinander zu und lernen voneinander, entstehen die besten Voraussetzungen für einen zukunftsfähigen Landkreis“, sagte Neuwieds Landrat Achim Hallerbach.