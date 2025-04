Die Jugend soll in der Verbandsgemeinde Puderbach mehr Gehör finden. Deshalb soll es bald einen Jugendbeirat geben, der sich an 12- bis 21-Jährige richtet. Nun lädt die Jugendpflege am Montag, 28. April, zum Auftakttreffen in Puderbach ein.

Im Herbst 2020, während der schwierigen Corona-Zeit, hatten die Puderbacher ihren ersten Jugendrat gewählt. Der Ortsgemeinderat hatte die Idee auf den Weg gebracht, um die Jugend besser zu beteiligen, und die Hoffnung, sie dadurch an Kommunalpolitik heranzuführen. Doch das Vorhaben ist schließlich eingeschlafen, im Herbst 2022 kam kein neues Gremium zustande. Der Jugendrat hatte als eine besonders große Errungenschaft ein Konzept für die Neugestaltung der Spielplätze in Puderbach erstellt. Aktuell kommt aber wieder Bewegung auf, denn die Jugendpflege lädt am 28. April in das Puderbacher Gemeinschaftshaus ein: Es geht um die Gründung eines Jugendbeirats auf Verbandsgemeindeebene. Im Interview sprechen die neuen Jugendpflegerinnen Lara Skupin und Melanie Mandt über das Vorhaben und die Hintergründe.

Welche Grundidee steckt hinter dem Jugendbeirat?

Mandt: Lara und ich haben auf Fachtagungen einiges zum Thema Jugendbeirat gehört und uns mit anderen Kollegen aus Rheinland-Pfalz austauschen können. Zudem haben wir uns im Big House Neuwied den Jugendbeirat auf Stadtebene angeschaut und Eindrücke gesammelt, was so möglich sein kann. Leider ist der Jugendrat auf Puderbacher Ortsgemeindeebene im Sande verlaufen, der Nachwuchs hat gefehlt. Wir sind davon überzeugt, dass Jugendliche in der Verbandsgemeinde Puderbach etwas erreichen und für ihren Ort bewegen können. Jugendliche können hierfür ihre Ideen und Wünsche äußern. So wurde uns beispielsweise erzählt, dass Jugendliche gerne wieder eine Dirt-Bike-Bahn hätten, da eine ehemalige Bahn in Harschbach stillgelegt wurde.

Wie soll erreicht werden, dass ein Jugendbeirat in der VG Puderbach sich im Gegensatz zum Jugendrat auf Ortsgemeindeebene dauerhaft etablieren kann?

Skupin: Zu unserem Jugendtreff kommen vor allem 11-, 12- oder auch 13-jährige Jugendliche, vereinzelt auch 16-Jährige. Früh wollen wir die Jugendlichen, die auf einen Jugendbeirat Lust haben, daran heranführen. Deshalb kann man sich im Jugendbeirat bereits ab zwölf Jahren einbringen. Einige Jugendliche engagieren sich schon in Vereinen oder in der Schule.

Mandt: Wir wünschen uns, nicht nur in Puderbach oder auch Raubach, sondern in jeder Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Puderbach Jugendliche für den Jugendbeirat zu gewinnen. Alle Ortsgemeinden haben wir bislang noch nicht erreichen können. In der Realschule Plus in Puderbach war der Jugendbeirat bereits Thema im Unterricht. Die Jugendlichen im Jugendbeirat brauchen dann Begleitung von uns.

Wie soll es vom Konzept her aussehen?

Mandt: Wir als Jugendpflege wollen das Bindeglied zwischen der Politik und den Jugendlichen darstellen. Das erste Treffen ist von uns als Auftakt organisiert. Wir wollen keine Vorgaben machen, sondern schauen, wie es sich mit dem Jugendbeirat entwickelt. Rein mit den Schulen, wie in Neuwied, schaffen wir es nicht, einen Jugendbeirat aufzustellen. Wenn die Jugendlichen in den Jugendbeirat gewählt werden, haben sie auch eine Verantwortung und eine Verpflichtung.

Skupin: Der Weg ist leichter für die Jugendlichen, wenn wir ihn begleiten und sie direkt auf uns zukommen können. Wir möchten mit dem Treffen auch abklopfen, wie groß das Interesse ist.

Welche Jugendthemen sind in der VG Puderbach in der jüngeren Vergangenheit zu kurz gekommen?

Mandt: Es gibt aktuell keine organisierte Dorfjugend mehr. Wünschenswert wäre sicherlich, wenn sich wieder Jugendliche für eine örtliche Dorfjugend organisieren würden.

Skupin: Ansonsten wollen wir das erste Jugendbeirat-Treffen abwarten und nicht mehr als einen kleinen Rahmen setzen.

Was erhoffen Sie beide sich vom ersten Treffen?

Mandt: Wir hoffen, dass möglichst viele Jugendliche kommen.

Skupin: Grundsätzlich wollen wir allen Jugendlichen eine Möglichkeit geben, mitzubestimmen, wenn sie denn wollen. Es ist eine große Chance und Testwiese. Zudem wünschen wir uns, dass die Jugendlichen sich mit vielen Ideen und Wünschen einbringen. Nun lassen wir den 28. April auf uns zukommen.

Erstes Jugendbeirat-Treffen am 28. April

Zum ersten Jugendbeirat-Treffen lädt die Jugendpflege in der VG Puderbach am Montag, 28. April, um 17 Uhr ein. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte von 12 bis 21 Jahren und findet im Puderbacher Gemeinschaftshaus statt.