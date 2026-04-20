Nun gilt Kennzeichenerfassung Aufregung über neues Parksystem im Zoo hat sich gelegt Viktoria Schneider 20.04.2026, 14:00 Uhr

i Mit der Umstellung auf die Kennzeichenerfassung will der Zoo Neuwied verhindern, dass sich die Autofahrer vor dem Bezahlen drücken. Das hätten wohl früher einige gemacht: Schließlich lief das frühere System auf Vertrauensbasis. Jörg Niebergall

Hunderte wütende Kommentare erreichten den Zoo in Neuwied, als er ein neues Parksystem ankündigte. Ab dem 1. März werden die Kennzeichen dort automatisch erfasst, vor allem die Jahreskartenbesitzer mussten sich nun umstellen. Wie geht es ihnen jetzt?

Die Umstellung des Parksystems im Neuwieder Zoo hat für ordentlichen Tumult gesorgt. Statt der klassischen Papiertickets gilt ab dem 1. März eine automatische Kennzeichenerfassung. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Gebühren bezahlt werden. Einige Jahreskartenbesitzer drohten daraufhin, ihre Mitgliedschaft zu kündigen.







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