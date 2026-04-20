Hunderte wütende Kommentare erreichten den Zoo in Neuwied, als er ein neues Parksystem ankündigte. Ab dem 1. März werden die Kennzeichen dort automatisch erfasst, vor allem die Jahreskartenbesitzer mussten sich nun umstellen. Wie geht es ihnen jetzt?
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Die Umstellung des Parksystems im Neuwieder Zoo hat für ordentlichen Tumult gesorgt. Statt der klassischen Papiertickets gilt ab dem 1. März eine automatische Kennzeichenerfassung. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Gebühren bezahlt werden. Einige Jahreskartenbesitzer drohten daraufhin, ihre Mitgliedschaft zu kündigen.