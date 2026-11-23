Feuerwehrbedarfsplan für Unkel Auflösung der Orsberger Feuerwehr ist vorerst vom Tisch Sabine Nitsch 23.11.2026, 16:00 Uhr

i Das Feuerwehrhaus in Orsberg ist zu klein. Container sollen übergangsweise das Raumproblem lösen Sabine Nitsch

Der Feuerwehrbedarfsplan für die Verbandsgemeinde (VG) Unkel hat Handlungsbedarf erkannt. Am 3. Dezember soll er im Verbandsgemeinderat verabschiedet werden. Dabei scheint eine Lösung für die Feuerwehr Orsberg in Sicht, deren Auflösung im Raum steht.

Die Wogen bei der Feuerwehr Orsberg sind in den vergangenen Wochen hochgeschlagen. Der Grund: Die Auflösung der Feuerwehr stand vor dem Hintergrund des neuen Feuerwehrbedarfsplans (Fwp) für die Verbandsgemeinde Unkel im Raum. Das scheint in dieser Form erst mal vom Tisch.







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