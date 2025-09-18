Lösung für Verbundkrankenhaus Aufatmen in Linz: Das Krankenhaus ist wohl gerettet Judith Schumacher 18.09.2025, 17:53 Uhr

i Gutes Ende beim insolventen Verbundkrankenhaus Linz-Remagen: Beide Häuser sollen erhalten bleiben.. Heinz-Werner Lamberz (Archiv). Heinz-Werner Lamberz

In Linz und in Remagen geht es weiter: An beiden Standorten des insolventen Verbundkrankenhauses kann der Klinikbetrieb offenbar fortgeführt werden, wenngleich sich im Haus Maria Stern ein Trägerwechsel anbahnt.

Eine gewisse Erleichterung und Zuversicht sind zu spüren beim Gespräch mit den Verantwortlichen des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen. Denn offenbar besteht nicht nur berechtigte Aussicht darauf, dass die Klinik Maria Stern in Remagen zum 1. November unter neuer Trägerschaft weitergeführt wird.







