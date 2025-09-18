In Linz und in Remagen geht es weiter: An beiden Standorten des insolventen Verbundkrankenhauses kann der Klinikbetrieb offenbar fortgeführt werden, wenngleich sich im Haus Maria Stern ein Trägerwechsel anbahnt.
Lesezeit 5 Minuten
Eine gewisse Erleichterung und Zuversicht sind zu spüren beim Gespräch mit den Verantwortlichen des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen. Denn offenbar besteht nicht nur berechtigte Aussicht darauf, dass die Klinik Maria Stern in Remagen zum 1. November unter neuer Trägerschaft weitergeführt wird.