Auf dem Hof von Marion Drache in Windhagen wird Therapeutisches Reiten angeboten. Einer ihrer Klienten ist der elfjährige Finn, der unter Autismus leidet. Im Kontakt mit „seinem Herzenspferd Perla“ erzielt der Schüler erste Behandlungsfortschritte.
Lesezeit 3 Minuten
Als Finn an diesem Nachmittag im „Zentrum für Therapeutisches Reiten Johannisberg“ eintrifft, hat er einiges auf dem Herzen: Am Morgen wurde er von einem Mitschüler geärgert, obwohl er eindeutig „Stopp!“ signalisiert hatte. Eigentlich ein recht alltäglicher Vorfall, der einen Elfjährigen nicht allzu sehr belasten sollte.