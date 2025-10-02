Heilkraft des Reitens Auf Therapiepferd „Perla“ blüht Finn in Windhagen auf Julia Hilgeroth-Buchner 02.10.2025, 15:00 Uhr

i Kerstin Michel ist Pädagogin und staatlich geprüfte „Fachkraft für Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd“. Dank ihrer langjährigen Erfahrung kann sie dem autistischen Finn immer wieder dabei helfen, seine Erlebnisse zu verarbeiten - natürlich gemeinsam mit Fjordstute "Perla". Julia Hilgeroth-Buchner

Auf dem Hof von Marion Drache in Windhagen wird Therapeutisches Reiten angeboten. Einer ihrer Klienten ist der elfjährige Finn, der unter Autismus leidet. Im Kontakt mit „seinem Herzenspferd Perla“ erzielt der Schüler erste Behandlungsfortschritte.

Als Finn an diesem Nachmittag im „Zentrum für Therapeutisches Reiten Johannisberg“ eintrifft, hat er einiges auf dem Herzen: Am Morgen wurde er von einem Mitschüler geärgert, obwohl er eindeutig „Stopp!“ signalisiert hatte. Eigentlich ein recht alltäglicher Vorfall, der einen Elfjährigen nicht allzu sehr belasten sollte.







Artikel teilen

Artikel teilen