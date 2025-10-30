Neue Unterführung in Neuwied Auf die Autofahrer kommen auf der B42 Behinderungen zu Jörg Niebergall 30.10.2025, 17:30 Uhr

i Auf die Autofahrer auf der B42 kommen Behinderungen zu. Hier wird eine Baustellenampel eingerichtet. Jörg Niebergall

Zwischen B42 und Langendorfer Straße geht es weiter: Nachdem bereits diverse Vorarbeiten gemacht worden sind, werden ab Montag Bäume gefällt, um die neue Bahnunterführung bauen zu können. Auf Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger kommen Änderungen zu.

Die Arbeiten an der neuen Bahnunterführung zwischen der B42 und der Langendorfer Straße gehen weiter. Die Stadt Neuwied und die zuständige KAF Falkenhahn Bau AG aus Kreuztal bereiten den geplanten Neubau vor. Nachdem bereits seit Mitte Oktober die Baustellenflächen errichtet worden sind, beginnen am kommenden Montag, 3.







