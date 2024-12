Auf der Modellbau-Börse in Erpel stöbern

Kurz vor Weihnachten ist die Modellbau-Börse des Vereins Eisenbahn-Freunde Wied-Rhein immer ein unbedingter Muss-Termin. Denn hier gibt es noch das eine oder andere Geschenk für Weihnachten. Zu sehen gab es in Erpel wieder einmal viel in puncto "Modell-Eisenbahn“, aber auch die Freunde der Carrera-Bahn kamen hier auf Ihre Kosten, der die Mitglieder hatte eigens eine fünf Meter Rennbahn aufgebaut, bei dem man sein Geschick ausprobieren konnte. Aber auch die Jugend kam hier nicht schlecht weg, ein Traum vieler Jungen ist es doch, einmal Feuerwehrmann oder Lokführer zu werden. Der Verein strebt im nächsten Jahr an, in ihrem Vereinsheim in Rheinbreitbach, eine große digitale Modell-Eisenbahn in U-Form also mal vier aufzustellen. Grundsätzlich hofft der Verein insbesondere auf mehr jugendliche Mitglieder – bei Interesse ist es möglich, Kontakt per E-Mail an guttzeit@eisenbahn-freunde-wied-rhein.de . Des Weiteren ist eine Zusammenarbeit mit anderen Vereinen für soziale Zwecke geplant.