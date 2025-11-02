Großtauschtag in Neuwied Auf der Jagd nach der ganz besonderen Briefmarke Jörg Niebergall 02.11.2025, 13:00 Uhr

Zum Teil seit Jahrzehnten haben die Besucher des Großtauschtags in Neuwied eine gemeinsame Leidenschaft: Briefmarken. Und Münzen und Ansichtskarten. Mit Lupe und Pinzette bewaffnet, machten sie sich jetzt auf die Suche nach einem guten Geschäft.

Es gibt sie also wirklich noch, die echten Tauscher und Sammler. Volker Hammann (70) kommt aus Zell/Mosel und ist zum ersten Mal beim Großtauschtag der Neuwieder Briefmarkenfreunde dabei. Er hat Glück, trifft mit dem Metternicher Stephan Wilker (62) einen Gleichgesinnten und macht sich, mit Lupe und Pinzette bewaffnet, gleich in die Arbeit.







