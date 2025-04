Riesenrad, Autoscooter und Kinderkarussell: Die Osterkirmes in Heddesdorf ist gestartet. Für Besucher und Schausteller geht es nach einem langen Winter in die Kirmessaison.

Riesenrad, Autoscooter und Kinderkarussell: Die Osterkirmes in Heddesdorf ist gestartet. Doch nicht nur Klassiker und Altbekanntes erwartet die Besucher. Neben einem 3D-Simulator und Essensständen, die zum ersten Mal in Neuwied sind, können sich Horror-Fans mit dem Gruselhaus „Walk of Dead“ auf eine Premiere freuen, die mit Spezialeffekten zum Gruseln einlädt.

Programm läuft bis zum 22. April

Aber auch für die Schausteller aus der Region ist es der Startschuss. „Wir kommen aus dem Winterschlaf“, sagt Herbert Meyer, Organisator der Kirmes. Er und seine Kollegen freuen sich darauf, bei bestem Wetter in die Saison zu starten.

Offiziell wird die Osterkirmes am Samstagnachmittag, 12. April, um 14 Uhr von Oberbürgermeister Jan Einig eröffnet. Bis zum Dienstag, 22. April, gibt es ein gefülltes Programm unter anderem mit dem Besuch von Marvelhelden am 19. April, einem Feuerwerk und dem Osterhasen, der an den beiden Osterfeiertagen Geschenke an kleine Besucher verteilt.