Achte Generation an Bord Auf dem Naturhof Stopperich herrscht Liebe zum Tier vor Andreas Winkelmann 30.03.2026, 15:00 Uhr

i Jutta und Jürgen Kröll vom Naturhof Stopperich. Andreas Winkelmann

Bio-Milch, Tierwohl und solidarische Landwirtschaft: Seit sieben Generationen betreibt die Familie Kröll den Naturhof Stopperich. Dort kommt Landwirtschaft nach alter Väter Sitte mit modernen und nachhaltigen Prinzipien zusammen.

Hofläden finden sich oft in rustikal gebauten laubenähnlichen Holzhäusern, gelegentlich auch in einem ehemaligen Stall oder einem Nebenraum des Wirtschaftsgebäudes. Manchmal ist ein Hofladen auch nur ein großer Bauernschrank, in dem auf Regalen die Hofprodukte stehen – daneben eine Kiste für Geld: die Vertrauenskasse.







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