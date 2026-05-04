Alltagsradwegenetz für die VG Auf dem Drahtesel durch Rengsdorf-Waldbreitbach Justin Buchinger 04.05.2026, 06:00 Uhr

i Damit Wege die bekannte weiß-grüne Beschilderung bekommen, müssen sie dem Kriterienkatalog der „Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz“ (HBR) entsprechen. Justin Buchinger

Mit dem Fahrrad zum Einkaufen, zur Schule oder ins Schwimmbad: Was in großen Städten Alltag ist, kann in ländlichen Regionen schwer sein. In der VG Rengsdorf-Waldbreitbach hat sich eine Arbeitsgruppe daran gemacht, Radlern neue Wege zu schaffen.

Rengsdorf-Waldbreitbach ist die größte Verbandsgemeinde (VG) im Kreis Neuwied. Hier ist man für viele Wege im Alltag aufs Auto angewiesen. Aber was ist, wenn man das nicht kann oder etwa im Sinne der Energiewende oder aufgrund der aktuellen Spritpreise, nicht will?







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