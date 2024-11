Tat auf dem Aldi-Parkplatz in Dierdorf - Angreifer ist auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen Auf Aldi-Parkplatz in Dierdorf: Mann attackiert Frau mit Messer 22.10.2024, 16:26 Uhr

i Ein Mann hat am Montagabend eine 41-jährige Frau auf dem Aldi-Parkplatz in Dierdorf mit einem Messer angegriffen und ist danach in Richtung Industriegebiet geflüchtet. Bislang konnte die Polizei den Täter nicht fassen. Jörg Niebergall

Dierdorf. Der Angreifer ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Messerattacke auf eine 41-Jährige sorgt für Unsicherheit in Dierdorf. Beispielsweise in Beiträgen des sozialen Netzwerks Facebook diskutieren beunruhigte Bürger über die Tat, die sich am Montagabend auf dem Aldi-Parkplatz in Dierdorf ereignet hat.

