Quattro-Treffen in Neustadt
Audi-Liebhaber verschlägt es wieder ins Wiedtal
Sportcoupes im klassischen Audi quattro-Stil summen mit dem Organisator Norbert Nietz.
Sportcoupes im klassischen Audi quattro-Stil summen mit dem Organisator Norbert Nietz.
Michael Möhlenhof

Nur wenige Tausend Exemplare wurden produziert: Der klassische Audi quattro hat noch heute viele Liebhaber. Einige davon haben sich auf den Weg nach Neustadt gemacht, um sich über ihre Schmuckstücke auszutauschen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Wiedtal liegt an diesem Wochenende ein besonderer Klang in der Luft – ein tiefes, sonores Grollen, das nur ein Audi quattro erzeugen kann. In Neustadt haben sich rund 40 Fahrzeuge versammelt, deren Besitzer ihre Leidenschaft für die Marke und den legendären Allradantrieb teilen.
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