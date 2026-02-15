Rathaussturm in Bad Hönningen
Eine spezielle Taktik hatte sich die Bad Hönninger VG-Spitze gegen die närrischen Angreifer ausgedacht. Doch die nutzte nichts: Von den Mokkakännchen als „Deliriumsdauerschläfer“ bezeichnet, gaben sich die Bürokraten geschlagen.

„Heute gewinnen wir“: VG-Bürgermeister und FC-Fan Jan Ermtraud ist auch in dieser Session optimistisch, als sich die närrischen Truppen dem Rathaus nähern. Und eine spezielle Taktik haben die Verteidiger mit dem städtischen Beigeordneten Werner Lahme und Büroleiter Michael Remus auch schon erdacht.

