Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) dürfte einer der weltweit bekanntesten Neuwieder gewesen sein, die ihre letzte Ruhestätte in der Deichstadt gefunden haben. Das Grab des Sozialbeamten und Bürgermeisters von Heddesdorf (1853–1865) befindet sich ebenso wie das seiner Frau Emilie (1823–1863) und seiner Tochter Amalie (1846–1897) auf dem Friedhof Sohler Weg. Die Ruhestätte liegt rechts neben der Friedhofshalle und wird von der Firma Reiprich, insbesondere von Senior Justus Reiprich, dem das Grab sehr am Herzen liegt, gepflegt. Aber was passiert mit den anderen Gräbern der berühmten Neuwieder beziehungsweise in Neuwied verstorbenen prominenten Personen?

Den vielleicht berühmtesten Namen findet man auf dem Alten Neuwieder Friedhof in der Elisabethstraße direkt neben dem Rathaus. Johanna Maria Friederike Hoffmann, besser bekannt als die Tochter des Dichters des „Deutschlandliedes“, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Der Hochschullehrer verbrachte einige Jahre in Neuwied. Seine Tochter wurde 1852 geboren, starb aber schon im darauffolgenden Jahr. „Heute sind es Paten, die sich um das Grab kümmern“, sagt K. D. Boden, Kenner der heimatgeschichtlichen Bedeutung des Alten Friedhofs und als Friedhofsführer Nachfolger des im Jahr 1923 verstorbenen Hans-Joachim Feix.

i Auch der Genossenschaftsvater Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist in Neuwied beerdigt. Jörg Niebergall

Mitten in Neuwied lädt der Alte Friedhof als Zeugnis der Neuwieder Stadtgeschichte zu einem Spaziergang ein. Damit das historische Kleinod gut in Schuss bleibt, braucht es eben auch gute Pflege. Das ist die ehrenamtliche Aufgabe der Grabpaten. Sie richten während des gesamten Jahres von ihnen speziell ausgewählte Gräber her. Zweimal im Jahr kommen sie zusammen, um das gesamte Areal auf Vordermann zu bringen. Neben der Tochter von Fallersleben findet man unter anderem die Gräber der Neuwieder Ehrenbürger Julius Remy und Friedrich Siegert dort.

Auf dem wohl größten Neuwieder Friedhof an der Kreuzung Elisabeth Straße/Bogenstraße kümmern sich Mitarbeiter der Servicebetriebe Neuwied (SBN) um die Pflege der „berühmten“ Gräber. Nicht nur wegen seiner großartigen Kunstsammlung hat sich Neuwieds Ehrenbürger Dieter Berninger (1910–1995) weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. „Nach seinem Tod wurde das Grab einige Jahre von einer seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen gepflegt“, sagt SBN-Mitarbeiter Guido König.

i Johanna Maria Friederike Hoffmann, die Tochter des Dichters des „Deutschlandliedes“, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, hat ihre letzte Ruhe in Neuwied gefunden. Jörg Niebergall

„Mittlerweile pflegen wir auf dem Elisabeth-Friedhof neben der Berninger-Ruhestätte auch andere Gräber von Persönlichkeiten, die in der Geschichte Neuwieds einen Ehrenplatz gefunden haben.“ Um das Grab des 2017 verstorbenen Oberbürgermeisters Nikolaus Roth (1957–2017) auf dem Friedhof Sohler Weg kümmert sich die Familie selbst. Das ist im Sinne der Satzung kein Ehrengrab.

Wer zu Lebzeiten oder nach seinem Tod zum Ehrenbürger ernannt wurde, dessen Grab wird, wenn sich keine Nachkommen mehr drum kümmern, von den SBN gepflegt. Laut Friedhofssatzung erfolgen die Zuerkennung, die Anlage und die Grabpflege ausschließlich durch die SBN.