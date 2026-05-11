Radwege in Neuwied versperrt
Auch Müllcontainer werden in Schloßstraße zum Ärgernis
Mit viel Geschick schafft es der Radfahrer, an den Containern vorbeizufahren. Für Gegenverkehr ist definitiv kein Platz.
Mit viel Geschick schafft es der Radfahrer, an den Containern vorbeizufahren. Für Gegenverkehr ist definitiv kein Platz.
Rainer Claaßen

Kurz nach der Wiedereröffnung der Schloßstraße in Neuwied sorgten erst Falschparker für Probleme, nun folgt das nächste Ärgernis. Mehrere große Müllcontainer machen Radfahrern das Leben schwer. Das sagt die Abfallwirtschaft des Kreises dazu.

Lesezeit 2 Minuten
Seit wenigen Wochen ist die Schloßstraße in Neuwied wieder durchgängig für den Verkehr geöffnet. Wo vorher zwei breite Fahrspuren für den Autoverkehr das Bild bestimmten, gibt es nun breite Gehsteige und einen Radweg, der in beide Richtungen befahren werden kann.

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