Kurz nach der Wiedereröffnung der Schloßstraße in Neuwied sorgten erst Falschparker für Probleme, nun folgt das nächste Ärgernis. Mehrere große Müllcontainer machen Radfahrern das Leben schwer. Das sagt die Abfallwirtschaft des Kreises dazu.
Lesezeit 2 Minuten
Seit wenigen Wochen ist die Schloßstraße in Neuwied wieder durchgängig für den Verkehr geöffnet. Wo vorher zwei breite Fahrspuren für den Autoverkehr das Bild bestimmten, gibt es nun breite Gehsteige und einen Radweg, der in beide Richtungen befahren werden kann.