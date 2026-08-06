Waldumbau im Kreis Neuwied Auch mit anderen Baumarten bleibt die Waldbrandgefahr Ralf Grün 06.08.2026, 11:00 Uhr

i Brand- und Katastrophenschutzinspekteur und Forstamtsleiter im Kreis Neuwied sind sich einig: Die Waldbrandgefahr lässt sich nicht vollständig bannen. Marian Ristow

Seit Wochen mangelt es an Regen. Stattdessen beherrschen Hitze und Trockenheit die Wetterszenerie. Das wirkt sich auf den Wald aus – und nur ein Funke reicht, um einen Brand auszulösen. Kann da der Umbau des Waldes den entscheidenden Vorteil bringen?

Für den Kreis Neuwied gilt derzeit die zweithöchste Warnstufe in Sachen Waldbrandgefahr. Diese Info liefert der Deutsche Wetterdienst. Wie schnell die vollkommen ausgetrocknete Vegetation entflammbar ist, zeigen die jüngsten Flächenbrände bei Buchholz, Oberdreis und Leutesdorf.







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