Freizeitspaß „Die Heimagenten“ Auch Leutesdorf hat nun ein Schnitzeljagd-Abenteuer Jörg Niebergall 31.05.2026, 14:00 Uhr

i Ron Krudwig (von links), Entwickler der Schnitzeljagd "Die Heimagenten", Michael Schneider, Vorsitzender der ARGE Kulturlandschaft Leutesdorf, Bad Hönningens VG-Bürgermeister Jan Ermtraud und Leutesdorfs Ortsbürgermeister Markus Konitzer stellen eine Infotafel zu dem neuen Freizeitspaß auf. Jörg Niebergall

Die moderne Schnitzeljagd „Die Heimagenten“ ist nach dem Startschuss in Rheinbrohl nun auch in anderen Gemeinden entlang des Rheins spielbar. In Leutesdorf wurden jetzt die entsprechenden Vorkehrungen dafür getroffen.

Im Weindorf Leutesdorf herrscht Traubenalarm! Die „raffinierte Trauberina“ stiehlt alle Weintrauben. Mit ihrem verzauberten Wein will sie sich die Welt gefügig machen – ein klarer Fall für die „Heimagenten“. Bei der gleichnamigen modernen Schnitzeljagd schlüpfen die teilnehmenden Kinder in die Rolle von Geheimagenten und entdecken auf der Mission ihre Heimat neu.







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