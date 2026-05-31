Die moderne Schnitzeljagd „Die Heimagenten“ ist nach dem Startschuss in Rheinbrohl nun auch in anderen Gemeinden entlang des Rheins spielbar. In Leutesdorf wurden jetzt die entsprechenden Vorkehrungen dafür getroffen.
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Im Weindorf Leutesdorf herrscht Traubenalarm! Die „raffinierte Trauberina“ stiehlt alle Weintrauben. Mit ihrem verzauberten Wein will sie sich die Welt gefügig machen – ein klarer Fall für die „Heimagenten“. Bei der gleichnamigen modernen Schnitzeljagd schlüpfen die teilnehmenden Kinder in die Rolle von Geheimagenten und entdecken auf der Mission ihre Heimat neu.