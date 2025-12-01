Fröhlicher Weihnachtsmarkt 
Auch in Daufenbach schmeckt der Glühwein lecker
Die Palette an selbst Gebasteltem war groß beim Dürrholzer Weihnachtsmarkt.
Jörg Niebergall

Die Dürrholzer haben jetzt ihren 15. Weihnachtsmarkt organisiert. Ganz vorn dabei waren wieder die Vereine, die für den adventlichen Budenzauber gesorgt haben.

Da war für jeden etwas im Angebot, ob jung oder alt. Der 15. Dürrholzer Weihnachtsmarkt in und ums Dorfgemeinschaftshaus in Daufenbach zog wieder alle Register. Vom Chorgesang (MGV Lautzert-Oberdreis, Gesangverein Heimattreue Muscheid) über den Hip-Hop-Auftritt mit den Weltmeisterinnen Miah Bein und Maggie Dückmann vom FV Daufenbach, Liedbeiträgen von „Sing’n Smile und Singkids“, Gesang mit Wolfgang Runkel (der auch moderierte), Liedbeiträgen ...

