Auch in Daufenbach schmeckt der Glühwein lecker

Die Dürrholzer haben jetzt ihren 15. Weihnachtsmarkt organisiert. Ganz vorn dabei waren wieder die Vereine, die für den adventlichen Budenzauber gesorgt haben.
Lesezeit 1 Minute
Da war für jeden etwas im Angebot, ob jung oder alt. Der 15. Dürrholzer Weihnachtsmarkt in und ums Dorfgemeinschaftshaus in Daufenbach zog wieder alle Register. Vom Chorgesang (MGV Lautzert-Oberdreis, Gesangverein Heimattreue Muscheid) über den Hip-Hop-Auftritt mit den Weltmeisterinnen Miah Bein und Maggie Dückmann vom FV Daufenbach, Liedbeiträgen von „Sing’n Smile und Singkids“, Gesang mit Wolfgang Runkel (der auch moderierte), Liedbeiträgen ...