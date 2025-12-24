Auch im Linzer Krankenhaus „weihnachtet“ es

In einigen Berufen kann die Arbeit auch an den Weihnachtsfesttagen nicht ruhen. Dazu zählen etwa medizinische Berufe. Svenja Gratzfeld und Carina Brenner vom Krankenhaus in Linz erzählen uns, wie es ihnen und den Patienten rund ums Fest ergeht.

Gedämpftes Licht, Kerzen und Adventsdekoration in der Wohnung, etwas Ruhe vom Alltag und Zusammensein. Weihnachten. Zu Hause das Fest mit der Familie feiern.

Im Krankenhaus Linz sieht die Weihnachtszeit ganz anders aus – für die Beschäftigten und die Patienten.