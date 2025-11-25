Auch im Linzer Krankenhaus müssen 25 Mitarbeiter gehen

Die Abwicklung der Schließung der Klinik in Remagen ist in vollem Gange. Jetzt werden dort Kündigungen ausgesprochen und die letzten Patienten entlassen. Auch beim Linzer Krankenhaus müssen Mitarbeiter gehen.
Die tragische Entwicklung hatte sich schon länger angekündigt: Nun ist das Ende des Krankenhausstandortes Remagen für die medizinische Grundversorgung und als Notfallkrankenhaus endgültig besiegelt. Der Standort wird abgewickelt, das Krankenhaus Maria Stern als Bestandteil des Verbundes mit dem Linzer Franziskus-Krankenhaus macht zu.