Klinikschließung in Remagen Auch im Linzer Krankenhaus müssen 25 Mitarbeiter gehen Judith Schumacher 25.11.2025, 16:00 Uhr

i Das Krankenhaus in Remagen schließt, doch auch in der Linzer Klinik soll Mitarbeitern gekündigt werden. Heinz-Werner Lamberz

Die Abwicklung der Schließung der Klinik in Remagen ist in vollem Gange. Jetzt werden dort Kündigungen ausgesprochen und die letzten Patienten entlassen. Auch beim Linzer Krankenhaus müssen Mitarbeiter gehen.

Die tragische Entwicklung hatte sich schon länger angekündigt: Nun ist das Ende des Krankenhausstandortes Remagen für die medizinische Grundversorgung und als Notfallkrankenhaus endgültig besiegelt. Der Standort wird abgewickelt, das Krankenhaus Maria Stern als Bestandteil des Verbundes mit dem Linzer Franziskus-Krankenhaus macht zu.







