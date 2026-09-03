Mehr anpassungsfähige Sorten
Auch im Klimagarten Oberbieber kam der Hitzesommer an
Ulrike Neuser (von links), Ortsvorsteherin Maren Dümmler, Anja Herbort und Jan Siegel engagieren sich voller Herzblut im Klimaga
Ulrike Neuser (von links), Ortsvorsteherin Maren Dümmler, Anja Herbort und Jan Siegel engagieren sich voller Herzblut im Klimagarten Oberbieber.
Viktoria Schneider

Nicht nur uns Menschen, auch den Tieren und Pflanzen macht die enorme Hitze zu schaffen. Im Klimagarten in Oberbieber spürt man die Auswirkungen des Klimawandels besonders. Dort versucht man, möglichst tier- und pflanzenfreundlich zu gärtnern.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn eine Hitzewelle die nächste jagt, geht das auch an den Pflanzen und Insekten nicht spurlos vorbei. Besonders gut lässt sich das im Klimagarten Oberbieber erkennen. Auch die Hobbygärtner, die sich dem Schutz von Flora und Fauna verschrieben haben, müssen mittlerweile schauen, wie sie mit der Hitze zurechtkommen.
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