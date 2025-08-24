Beim Dorffest in Brückrachdorf war es ohnehin schön für die Besucher - die Holzbach-Games mit Hexenbesen-Rennen und mehr sorgen aber für besonders viel Spaß.

Wenn der Förderverein Brückrachdorf zum jährlichen Dorffest auf den Spielplatz einlädt, dann dürfen sich die kleinen und großen Besucher und Besucherinnen stets über ein umfangreiches Programm freuen. Hüpfburg, Glitzer-Tattoos, Bastelecke mit herrlichen bunten Brillen und natürlich Kinderschminken in allen Variationen lockten dabei in erster Linie den Nachwuchs an.

i Tolles Ambiente auf und um den Spielplatz. Jörg Niebergall

Beim „Bullenreiten“ hatte auch so manches größere Kind seinen Spaß. Schon Tradition haben die „Holzbach-Games“, eine lustige Spiel-ohne-Grenzen-Variante mit Bullenreiten, Hexenbesen-Rennen, Bierkrüge-Stemmen und vielem mehr. Dazu hatte man sich gleich einmal die Nachbarschaft aus Dierdorf und Giershofen mit ins Boot geholt.

i Die Grillmeister bei der Arbeit Jörg Niebergall

Es gab Leckeres vom Grill, ob Wurst oder Spießbraten, Salate, Bier vom Fass und viele weitere gekühlte Getränke, Kaffee und ein Kuchenbuffet, wer konnte da schon widerstehen? Den musikalischen Part übernahm die Formation Night Life.