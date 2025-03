Dass es derzeit Angriffe seitens des Vereins Tierschutz Siebengebirge auf die Asbacher VG-Verwaltung wegen Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Katzenschutz gibt, ruft auch die örtlichen Grünen auf den Plan. Diese stellen sich auf die Seite der Tierschützer und kritisieren Bürgermeister Michael Christ und die Verwaltung ob ihres Vorgehens scharf.

Unverständnis und Wut wegen Nichtanhörung im VG-Rat

Rückblick: 2024 war eine Katzenschutzverordnung in der Verbandsgemeinde Asbach abgelehnt worden, da laut Verwaltung keine belastbaren Zahlen vorlagen, die eine Einführung rechtfertigen. Dass die Tierschutzvereine vor dem VG-Rat mit Mehrheit von CDU/FDP und FWG nicht angehört wurden, rief Unverständnis und auch Wut hervor. Als Kompromiss sollte ein Vertrag mit dem Tierschutzverein Siebengebirge geschlossen werden, der es möglich machen sollte, die behandelten Fundkatzen zu erfassen. Auch sollte ein Infoflyer zur Kastration erstellt werden.

Nun gestalten sich, wie der Tierschutz Siebengebirge jüngst auf Facebook mitteilte, die Vertragsverhandlungen als schwierig. Der Flyer sei noch nicht erschienen, auch eine Zählung der Katzen bleibe bis zum Vertragsabschluss noch aus.

Wegen dieser Situation haben sich Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen im Asbacher Land bei unserer Zeitung gemeldet und stärken dem Tierschutzverein den Rücken. Anja Eubel-Wiegert, Mitglied der Fraktion der Grünen im Asbacher Ortsgemeinderat, berichtet davon, dass der Umgang der Verwaltung und des VG-Rats mit dem Thema Katzenschutz jüngst bei einer Fraktionssitzung thematisiert worden sei. „Wir sind uns einig, dass wir extrem betroffen sind, wie der Verlauf der Dinge war. Wir können uns das nicht erklären“, sagt Eubel-Wiegert mit Blick auf die VG-Ratssitzung im September, als den Tierschutzvereinen seitens der Mehrheitsfraktionen kein Gehör geschenkt worden war. Die Mandatsträger hätten sich gegenüber den Fakten verschlossen.

Thema soll auf bei Ortsverbandsversammlung diskutiert werden

Am Dienstag, 18. März, wird eine Ortsverbandsversammlung der Grünen aus der VG stattfinden, so Eubel-Wiegert. Dabei soll das Thema Katzenschutz thematisiert und diskutiert werden. Es gibt laut ihr bereits Pläne, in der nächsten VG-Ratssitzung eine Anfrage an die Verwaltung zu dem Sachstand zu stellen. „ Die Fraktion der Grünen kritisiert, dass der Bürgermeister den zugesagten Vertrag mit dem Tierschutzverein noch immer nicht vorgelegt hat. Dieser ist für alle Ortsgemeinden von großer Bedeutung. Die Verzögerung ist unverständlich und muss umgehend beendet werden“, teilt Brigitte Linke-Lotz, Sprecherin des Grünen-Ortsverbandes Asbacher Land, mit.

Holger Wolf, Sprecher des Arbeitskreises Tierschutz der Kreis-Grünen, äußert sich gegenüber unserer Zeitung ebenfalls. Bürgermeister Michael Christ ignoriere beim Thema Katzenschutz gezielt Tatsachen, „um die Entscheidung über den Erlass einer Katzenschutzverordnung weit in die Zukunft zu vertagen“. Weiter kritisiert er, dass die von den Tierschutzvereinen über Jahre gesammelten Daten nicht zur Kenntnis genommen werden. „Alle Voraussetzungen für eine Katzenschutzverordnung, die der eigens durch die VG für viel Geld beauftrage Gutachter in seiner Stellungnahme vor dem VG-Rat vorgebracht hatte, sind längst erfüllt. Die Vereine können dies belegen – sofern man sie denn lassen würde“, betont Wolf, der dem Bürgermeister „Hinterzimmerpolitik“ vorwirft.

Ebenfalls behauptet Wolf, dass es wenige so eindeutige Fälle gebe wie in der VG Asbach: Verglichen mit anderen Kommunen verfüge man über eine umfassendere Dokumentation über die örtliche Katzenpopulation und deren gesundheitlichen Zustand.

Bürgermeister Christ ignoriere laut Wolf bewusst die über viele Jahre geleistete Arbeit der Tierschutzvereine. Der Beschluss des VG-Rates auf Vorschlag des Bürgermeisters sehe vor, dass die Tierschutzvereine „von vorne“ anfangen müssen, Daten zu sammeln, die dann „in ein paar Jahren“ bewertet werden könnten. Die VG solle lieber die Wurzel des Problems, die unkontrollierte Vermehrung der Katzen, anpacken. Das würde auch Kosten sparen. Und Leid.