Die beiden Künstler Ute Ehlen und Ernst Jüngling verabschieden sich nach 25 Jahren von ihrem Atelier in Bad Hönningen. Zusammen haben sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Kunstausstellungen organisiert.
Lesezeit 1 Minute
Im Jahr 2000 besuchte Ute Ehlen mit einer Freundin eine Ausstellung, von der sie so fasziniert nach Hause ging, dass sie den Wunsch entwickelte, selbst solche Bilder zu malen. Sie besuchte zahlreiche Kurse bei Kunstprofessoren der Umgebung und tastete sich nach und nach an das Malen heran.