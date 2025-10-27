Kunstraum in Bad Hönningen Atelier von Ute Ehlen und Ernst Jüngling schließt Creativ Picture 27.10.2025, 15:00 Uhr

i Ute Ehlen und Ernst Jüngling schließen nach 25 Jahren ihr Atelier in Bad Hönningen. Heinz-Werner Lamberz

Die beiden Künstler Ute Ehlen und Ernst Jüngling verabschieden sich nach 25 Jahren von ihrem Atelier in Bad Hönningen. Zusammen haben sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Kunstausstellungen organisiert.

Im Jahr 2000 besuchte Ute Ehlen mit einer Freundin eine Ausstellung, von der sie so fasziniert nach Hause ging, dass sie den Wunsch entwickelte, selbst solche Bilder zu malen. Sie besuchte zahlreiche Kurse bei Kunstprofessoren der Umgebung und tastete sich nach und nach an das Malen heran.







