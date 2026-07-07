Unfall beim Baumaufstellen
Ast stürzt ab: Kind bei Kirmes in Niederbieber verletzt
Nach dem Unfall mit dem herabfallenden Ast musste das Kind ins Krankenhaus gebracht werden.
Nach dem Unfall mit dem herabfallenden Ast musste das Kind ins Krankenhaus gebracht werden.
Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Schock auf der Kirmes in Niederbieber: Beim traditionellen Baumaufstellen löste sich ein Ast und traf ein Kind so schwer, dass es ins Krankenhaus musste. Doch die Familie kann glücklicherweise aufatmen. Jetzt beginnt die Suche nach der Ursache.

Lesezeit 1 Minute
Bei der diesjährigen Kirmes in Niederbieber kam es zu einem Unfall, als der traditionelle Kirmesbaum aufgestellt wurde. Wie Ortsvorsteher Karl-Heinz Tross unserer Zeitung bestätigt, wurde dabei ein Kind von einem herabfallenden Ast getroffen und musste ins Krankenhaus.
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