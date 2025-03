„Ascherfreitag“: Die CDU will es selbst besser machen

Keine Kritik an der Konkurrenz üben, aber es selbst einfach besser machen: Das war der Tenor beim politischen „Ascherfreitag“ des CDU-Gemeindeverbandes Rengsdorf-Waldbreitbach in der Roßbacher Wiedhalle. Da waren die stellvertretende Generalsekretärin der Partei, Christina Stumpp, und Pierre Fischer, Kandidat für die Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters, einer Meinung. Während Stumpp, seit 2012 Mitglied des Bundestages, eher in Richtung Berlin schaute, präsentierte Fischer seine Vorstellungen für die Zukunft der VG.

CDU-Handschrift in der Regierung

„Wir haben einen klaren Regierungsauftrag bekommen“, so Stumpp. „Eine CDU-Handschrift muss erkennbar sein. Und wir müssen in Europa mit starker Stimme präsent sein.“ Dabei war es ihr wichtig, auf die aktuelle Wirtschaftslage und die Sicherheit einzugehen. „Es muss sich etwas ändern in der Welt“, fuhr die 37-Jährige fort. „Das Lieferkettengesetz muss auf den Prüfstand gestellt werden. Fleiß soll sich lohnen.“ Beim Bürgergeld müsse es den Anreiz geben, dass man anschließend wieder die Möglichkeit hat, in den Arbeitsmarkt zu kommen.

i Die frisch gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth (links) und die stellvertretende Generalsekretärin der Partei, Christina Stumpp Jörg Niebergall

Pierre Fischer hatte gleich mehrere Themen auf der Agenda. „Kein Problem ist unlösbar“, so der 29-jährige Glockscheider „Bezüglich der medizinischen Versorgung liegen wir im Kreisranking weit hinten.“ Konkret will er ein medizinisches Versorgungszentrum aufbauen und sich dafür einsetzen, dass sich wieder ein Kinderarzt niederlässt. „Das Ehrenamt war mir schon immer wichtig, da muss der Kontakt zu den Vereinen intensiviert werden.“ Auch die Ortsumgehung in Straßenhaus soll in den Fokus rücken.

i Pierre Fischer, Kandidat für die Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters (rechts) mit dem Europaabgeordneten Ralf Seekatz Jörg Niebergall

Der Europaabgeordnete Ralf Seekatz kritisierte, dass Deutschland in den vergangenen Jahren in Brüssel nicht wirklich präsent war. „Darüber hinaus müssen wir erkennen, dass die Lage in den USA sich verändert hat“, so Seekatz. In der Diskussionsrunde mit Seekatz, Fischer, Stumpp und dem Inhaber der Seuser-Beratungsgesellschaft, Philipp Seuser, waren die Bundestagswahl, die Lage in den USA und in der EU die beherrschenden Themen.