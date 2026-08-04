Zwischenbilanz zum Volksfest Asbacher Kirmes ist bislang rundum gelungen Ralf Grün 04.08.2026, 13:00 Uhr

i Der „Raptor“ zählt bei der Kirmes in Asbach zu den begehrten Fahrgeschäften. Heinz-Werner Lamberz

Die Asbacher Kirmes ist eines der größten Volksfeste im Kreis Neuwied. Mit der aktuellen Auflage sind die Veranstalter bis hier her zufrieden – und sie planen Neues in Sachen Sicherheit.

Wetter top, die Gästezahlen stimmen und die Vereine sind zufrieden: Der Asbacher Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl zieht am „Ruhetag“ eine durchweg positive Zwischenbilanz für eine der größten Kirmesfeiern im Kreis Neuwied. Dabei wartet am Mittwoch mit den Marktständen noch ein weiterer Höhepunkt und Publikumsmagnet auf die Asbacher und ihre Gäste.







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