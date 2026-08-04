Die Asbacher Kirmes ist eines der größten Volksfeste im Kreis Neuwied. Mit der aktuellen Auflage sind die Veranstalter bis hier her zufrieden – und sie planen Neues in Sachen Sicherheit.
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Wetter top, die Gästezahlen stimmen und die Vereine sind zufrieden: Der Asbacher Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl zieht am „Ruhetag“ eine durchweg positive Zwischenbilanz für eine der größten Kirmesfeiern im Kreis Neuwied. Dabei wartet am Mittwoch mit den Marktständen noch ein weiterer Höhepunkt und Publikumsmagnet auf die Asbacher und ihre Gäste.