Rosenmontagszug 2026 Asbacher Jecken sind gegen nasskaltes Wetter gewappnet Daniel Dresen

Michael Möhlenhof 16.02.2026, 17:00 Uhr

i Ein Rudel Grinsekatzen, bekannt aus der Disney-Verfilmung von "Alice im Wunderland", streift durch Asbachs Gassen. Daniel Dresen

Alljährlicher Höhepunkt des Straßenkarnevals im Asbacher Land ist der Rosenmontagszug durch Asbach – in diesem Jahr leider bei Regenwetter. Dabei feiert der Veranstalter, der Club „Gemötlichkeit“ Asbach, 2026 sein 125-jähriges Bestehen.

Circa 1250 angemeldete Zugteilnehmer, 30 Wagen und drei Musikkapellen – das sind die nackten Zahlen zum Rosenmontagszug 2026 in Asbach. Die Teilnehmerzahl ist leicht steigend, wie Zugleiter Frank Hirschfeld im Vorfeld der Veranstaltung unserer Zeitung stolz berichtete.







Artikel teilen

Artikel teilen