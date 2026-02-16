Alljährlicher Höhepunkt des Straßenkarnevals im Asbacher Land ist der Rosenmontagszug durch Asbach – in diesem Jahr leider bei Regenwetter. Dabei feiert der Veranstalter, der Club „Gemötlichkeit“ Asbach, 2026 sein 125-jähriges Bestehen.
Circa 1250 angemeldete Zugteilnehmer, 30 Wagen und drei Musikkapellen – das sind die nackten Zahlen zum Rosenmontagszug 2026 in Asbach. Die Teilnehmerzahl ist leicht steigend, wie Zugleiter Frank Hirschfeld im Vorfeld der Veranstaltung unserer Zeitung stolz berichtete.