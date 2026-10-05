Veranstaltung entwickelt sich
Asbacher Herbstmarkt begeistert mit neuer Attraktion
Auf dem Herbst- und Bauernmarkt in Asbach kann die ganze Familie vieles entdecken.
Auf dem Herbst- und Bauernmarkt in Asbach kann die ganze Familie vieles entdecken.
Heinz-Werner Lamberz

Asbachs Herbst- und Bauernmarkt präsentiert regionale Erzeugnisse, Handwerk, lebende Tiere und Musik. Ein Raum für Begegnungen für die ganze Familie.

Lesezeit 1 Minute
Seit 2019 veranstaltet die Ortsgemeinde Asbach jährlich einen Herbst- und Bauernmarkt, der sich kontinuierlich weiterentwickelt und immer beliebter wird. In diesem Jahr wurde das Angebot um eine Attraktion erweitert. Ein regionaler Holzverarbeiter stellte auf dem Wendehammer eine mobile Brennholzverarbeitung vor und weckte bei den Gästen großes Interesse.
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