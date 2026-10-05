Asbachs Herbst- und Bauernmarkt präsentiert regionale Erzeugnisse, Handwerk, lebende Tiere und Musik. Ein Raum für Begegnungen für die ganze Familie.
Lesezeit 1 Minute
Seit 2019 veranstaltet die Ortsgemeinde Asbach jährlich einen Herbst- und Bauernmarkt, der sich kontinuierlich weiterentwickelt und immer beliebter wird. In diesem Jahr wurde das Angebot um eine Attraktion erweitert. Ein regionaler Holzverarbeiter stellte auf dem Wendehammer eine mobile Brennholzverarbeitung vor und weckte bei den Gästen großes Interesse.