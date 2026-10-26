Seit 1976 in Kamillus-Klinik Asbacher Ehrenamtler schenken Patienten ein offenes Ohr Michael Möhlenhof 26.10.2026, 17:00 Uhr

i Ein besonderes Geschenk der Verbandsgemeinde Asbach für die Helferin der ersten Stunde, Margret Rankenhohn, überreichte Bürgermeister Michael Christ. Michael Möhlenhof

Fünf Jahrzehnte stiller Dienst in der Asbacher Klinik: Ehrenamtliche schenken Patientinnen und Patienten Zeit, Wärme und Zuhören. Beim Jubiläum mit Waffeln und Musik wurde ihr Einsatz von Klinik und Gästen gewürdigt.

Jeden Dienstagvormittag herrscht in der Kamillus-Klinik Asbach eine besondere Atmosphäre. Dann sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Einsatz, schenken Patientinnen und Patienten Zeit, Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr. Mit frisch gebackenen Waffeln, Kaffee und vielen Gesprächen feierte die Gemeinschaft nun ihr 50-jähriges Bestehen.







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